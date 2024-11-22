Смертельный перекур: девушку из Башкирии убило курилкой в Подмосковье, что о ней известно
15:06, 22 ноя 2024
Вечер 21 ноября стал последним для 22-летней жительницы Салавата. Девушка находилась возле курительного павильона на территории складского комплекса в деревне Гривно под Подольском. Внезапный порыв ураганного ветра опрокинул металлическую конструкцию.
Роковые секунды попали на камеры видеонаблюдения. Рядом с павильоном стояли несколько сотрудников. Коллеги пытались поднять тяжелую конструкцию, но их усилия оказались тщетными.
Погибшую звали Алина. Она перебралась в Подмосковье в поисках работы и устроилась на склад крупного маркетплейса. Девушка не успела проработать здесь и месяц.
В пресс-службе маркетплейса подтвердили гибель сотрудницы из-за экстремальных погодных условий. Компания намерена оказать поддержку семье погибшей и сотрудничать со следствием. Служба безопасности начала внутреннее расследование инцидента.