Смертельный перекур: девушку из Башкирии убило курилкой в Подмосковье, что о ней известно

15:06, 22 ноя 2024

Вечер 21 ноября стал последним для 22-летней жительницы Салавата. Девушка находилась возле курительного павильона на территории складского комплекса в деревне Гривно под Подольском. Внезапный порыв ураганного ветра опрокинул металлическую конструкцию.

Роковые секунды попали на камеры видеонаблюдения. Рядом с павильоном стояли несколько сотрудников. Коллеги пытались поднять тяжелую конструкцию, но их усилия оказались тщетными.

Погибшую звали Алина. Она перебралась в Подмосковье в поисках работы и устроилась на склад крупного маркетплейса. Девушка не успела проработать здесь и месяц.

В пресс-службе маркетплейса подтвердили гибель сотрудницы из-за экстремальных погодных условий. Компания намерена оказать поддержку семье погибшей и сотрудничать со следствием. Служба безопасности начала внутреннее расследование инцидента.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ