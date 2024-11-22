Уфимский троллейбус устроил «капкан» для своего водителя

22:40, 22 ноя 2024

В Уфе обычный рабочий день омрачился несчастным случаем. На конечной остановке «Белореченский микрорайон» 52-летняя женщина-водитель оказалась в настоящей ловушке между двумя троллейбусами.

Всё случилось 20 ноября на улице Авроры. Транспортное средство, припаркованное на время обеденного перерыва, неожиданно пришло в движение. В результате водителя зажало между маршрутками.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу с травмами. На место происшествия прибыли представители следственных органов и Гострудинспекции, которые начали разбирательство по факту случившегося.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ