Исчезли среди бела дня: в Башкирии ищут пропавших брата и сестру
18:37, 23 ноя 2024
В Башкирии развернулись поиски двух несовершеннолетних. Брат и сестра Романенко перестали выходить на связь после того, как покинули свой дом в селе Михайловка Уфимского района.
Старшему из пропавших, Ивану, 13 лет. Подросток худощавого телосложения, ростом чуть больше полутора метров (146 см). У мальчика черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения на нем была черная куртка, такого же цвета штаны и кроссовки.
Его сестре Анне 11 лет. Девочка ростом 136 сантиметров, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы и карие глаза. Была одета в красную куртку, черные штаны и сапоги.
Поисковый отряд «БашРегионСпас»
просит откликнуться добровольцев для помощи в поисках. Любую информацию о местонахождении детей можно сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112.
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