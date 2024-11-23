Исчезли среди бела дня: в Башкирии ищут пропавших брата и сестру

18:37, 23 ноя 2024

В Башкирии развернулись поиски двух несовершеннолетних. Брат и сестра Романенко перестали выходить на связь после того, как покинули свой дом в селе Михайловка Уфимского района.

Старшему из пропавших, Ивану, 13 лет. Подросток худощавого телосложения, ростом чуть больше полутора метров (146 см). У мальчика черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения на нем была черная куртка, такого же цвета штаны и кроссовки.

Его сестре Анне 11 лет. Девочка ростом 136 сантиметров, худощавого телосложения. У нее каштановые волосы и карие глаза. Была одета в красную куртку, черные штаны и сапоги.

Поисковый отряд «БашРегионСпас»

просит откликнуться добровольцев для помощи в поисках. Любую информацию о местонахождении детей можно сообщить по телефонам: 8 (937) 3-102-112 или 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети