В Башкирии велосипедист провалился под лед

20:13, 24 ноя 2024

Трагический инцидент произошел в Караидельском районе Башкирии. Местный житель решил сократить путь до дома, пересекая замерзшую реку на велосипеде.

На середине ледяной переправы под мужчиной треснул лед. Очевидцы, заметив происшествие, бросились на помощь, но спасательная операция обернулась новой бедой - один из добровольцев тоже провалился под хрупкую корку льда.

К счастью, второго пострадавшего удалось оперативно вытащить. После осмотра в больнице его отпустили домой. А вот судьба 59-летнего велосипедиста оказалась трагичной - спасатели до сих пор не обнаружили его тело.

По информации МЧС Башкирии, на месте происшествия продолжаются поисковые работы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ