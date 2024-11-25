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В Башкирии в результате пожара погиб пенсионер

В Башкирии в результате пожара погиб пенсионер

10:29, 25 ноя 2024

Очередная жертва опасной привычки — в башкирском городе Бирске пожарные обнаружили тело 61-летнего мужчины в его собственной квартире. Причиной возгорания, как предполагают дознаватели МЧС, стала непотушенная сигарета.

Загоревшийся диван стал источником трагедии в жилом доме. Прибывшие на место происшествия спасатели проникли в задымленное помещение, где обнаружили хозяина без признаков жизни. Врачи лишь констатировали смерть мужчины.

До прибытия пожарных расчетов пятнадцать жильцов дома самостоятельно покинули здание. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения пламени на другие помещения.

Сотрудники экстренной службы в очередной раз напоминают о мерах безопасности:

"Не курите в постели. Убедитесь, что потушили сигарету. Место для курения оборудуйте пепельницей. Установите в жилье пожарный извещатель".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск пожар
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