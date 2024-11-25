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В Башкирии отец получил ожоги, спасая детей из пылающего дома

В Башкирии отец получил ожоги, спасая детей из пылающего дома

10:34, 25 ноя 2024

В садовом товариществе Стерлитамака произошел страшный пожар в доме, где находилась семья из шести человек. В момент возгорания внутри были родители и четверо их детей: двое подростков 15 и 13 лет, а также малыши 4 и 2 лет.

Глава семейства действовал решительно - первым делом он вывел старших детей в безопасное место. Затем мужчина вернулся в охваченный огнем дом за супругой и младшим ребенком, которые оказались заблокированы на втором этаже.

Как сообщили в республиканском МЧС, первый этаж здания быстро заполнился едким дымом. Несмотря на полученные ожоги, мужчина сумел добраться до своих близких.

Пожар заметили соседи. Они приставили лестницу, по которой женщина смогла спуститься вместе с младшим ребенком.

36-летний отец семейства серьезно пострадал при спасении родных. Медики диагностировали у него ожоги II-III степени кистей рук, стоп, шеи и головы. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия пожар
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