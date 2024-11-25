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Вооруженные мужчины устроили переполох в спальном районе Уфы

Вооруженные мужчины устроили переполох в спальном районе Уфы

10:54, 25 ноя 2024

Жители многоквартирного дома по улице Степана Халтурина в Уфе стали невольными свидетелями происшествия с применением огнестрельного оружия. Случай, взбудораживший местных жителей, произошел поздней ночью.

Около двух часов ночи спокойствие жильцов дома №44 было нарушено звуками выстрелов. По свидетельствам очевидцев, в 01:51 во дворе находились двое неизвестных мужчин с оружием. После произведенных выстрелов злоумышленники покинули территорию на автомобиле такси.

Происшествие не осталось незамеченным — камера домофона зафиксировала действия нарушителей. В настоящее время правоохранительные органы Башкирии проводят проверку по данному факту. Представители республиканского МВД сообщили, что информация об инциденте уточняется.

В спальном районе Уфы раздались выстрелы

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия стрельба
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