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Смертельное ДТП в Башкирии: «Гранта» столкнулась со «Сканией»

Смертельное ДТП в Башкирии: «Гранта» столкнулась со «Сканией»

14:39, 25 ноя 2024

Смертельное ДТП произошло сегодня, 25 ноября, около 11 часов утра на федеральной трассе М-7 в Дюртюлинском районе Башкортостана.

По информации республиканской Госавтоинспекции, водитель «Лады-Гранты» при выполнении поворота не предоставил преимущество большегрузному транспорту. Двигавшаяся во встречном направлении «Скания» следовала в сторону столицы.

Столкновение оказалось фатальным для водителя легкового автомобиля. Полученные травмы не оставили 92-летнему автомобилисту шансов на спасение — он скончался на месте происшествия. Сотрудники экстренных служб в настоящее время проводят расследование обстоятельств аварии.

Ранее произошло другое смертельное ДТП: 26-летняя автомобилистка с годовалым ребенком погибли в результате лобового столкновения. Управляемая девушкой «Лада-Гранта», следовавшая по маршруту Бакалы-Туймазы, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage. Сила удара была такова, что транспортные средства разбросало по разным сторонам дороги.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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