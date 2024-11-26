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В Уфе эвакуировали крупнейший лицей из-за сообщения о минировании

В Уфе эвакуировали крупнейший лицей из-за сообщения о минировании

11:07, 26 ноя 2024

Сегодня утром спокойный учебный день в уфимском лицее №5 был нарушен тревожным сообщением. В образовательное учреждение поступила информация о возможном минировании здания.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты действовали по отработанному алгоритму реагирования на подобные ситуации.

Из здания вывели всех находившихся там людей — как учащихся, так и работников лицея. По предварительным данным, эвакуировали около 1600 человек.

В региональном МЧС уточнили важный момент. Как сообщила пресс-служба ведомства, информации о возгорании в лицее к ним не поступало.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия эвакуация
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