В Уфе эвакуировали крупнейший лицей из-за сообщения о минировании
11:07, 26 ноя 2024
Сегодня утром спокойный учебный день в уфимском лицее №5 был нарушен тревожным сообщением. В образовательное учреждение поступила информация о возможном минировании здания.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Специалисты действовали по отработанному алгоритму реагирования на подобные ситуации.
Из здания вывели всех находившихся там людей — как учащихся, так и работников лицея. По предварительным данным, эвакуировали около 1600 человек.
В региональном МЧС уточнили важный момент. Как сообщила пресс-служба ведомства, информации о возгорании в лицее к ним не поступало.
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Автор: Семен Подгорный
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