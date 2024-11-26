В Башкирии пожарные спасли человека из полыхающего ангара в Буздяке

16:08, 26 ноя 2024

ЧП произошло минувшей ночью в селе Буздяк республики Башкортостан. Металлическая постройка размером 8 на 40 метров оказалась объята пламенем. Внутри находилась тяжелая техника — погрузчик и манипулятор.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и бойцы добровольных пожарных команд. В ходе разведки выяснилось, что в горящем помещении находится 36-летний сторож.

Спасатели действовали решительно. За считанные минуты они локализовали пламя, предотвратив его распространение на близлежащее здание. Сторожа удалось эвакуировать, после чего пожарные приступили к полной ликвидации возгорания.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают дознаватели ведомства и специалисты испытательной пожарной лаборатории, выясняющие причины возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ