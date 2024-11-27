«В семь раз пьянее нормы: в Башкирии сельчане помогли поймать нетрезвого водителя»

09:32, 27 ноя 2024

В Бураевском районе Башкирии местные жители не остались равнодушными к пьяному водителю. Очевидцы заметили нетрезвого мужчину, который вышел из магазина и направился к своему автомобилю.

Бдительные сельчане попытались предотвратить возможное ДТП. Они отобрали у нетрезвого автомобилиста ключи и сообщили о происшествии через специальный чат-бот госавтоинспекции. Однако мужчине удалось вернуть себе ключи и продолжить поездку.

На место оперативно прибыли сотрудники местной госавтоинспекции. Нарушителя быстро задержали и отстранили от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе 59-летнего местного жителя содержание алкоголя превышало норму в семь раз.

За грубое нарушение закона водителя привлекли к административной ответственности, а его автомобиль отправили на штрафстоянку.

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов высоко оценил действия местных жителей. По его словам, благодаря их своевременному сигналу удалось предотвратить возможную трагедию на дороге.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео