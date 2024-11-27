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В Уфе поймали студента-иностранца с крупной партией наркотиков

В Уфе поймали студента-иностранца с крупной партией наркотиков

10:39, 27 ноя 2024

В Уфе пресечена попытка распространения крупной партии синтетических наркотиков. В поле зрения правоохранителей попал молодой человек, чье подозрительное поведение на улице Менделеева привлекло внимание полицейских.

Внимание стражей порядка привлек мужчина, который не только прятал некие предметы под деревом, но и старательно фотографировал место на телефон. При проверке территории оперативники обнаружили четыре тайника с запрещенными веществами.

При задержании у 22-летнего иностранца изъяли 36 пакетиков с неизвестным веществом. Экспертиза установила: содержимое — производное N-метилэфедрона, общим весом более 35 граммов.

Дополнительная партия наркотических веществ была найдена в ходе обыска комнаты общежития, где проживал подозреваемый. По словам задержанного, на преступный путь его толкнуло желание заработать.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на время расследования.

Полиция обнаружила запрещенные вещества у пассажира поезда Уфа – Новый Уренгой

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия
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