В Башкирии нашли тело утонувшего велосипедиста

14:24, 27 ноя 2024

В Караидельском районе Башкирии завершились поиски мужчины, пропавшего четыре дня назад. Водолазы обнаружили тело 59-летнего местного жителя на глубине 9 метров. Все эти дни на берегу его ждала преданная собака по кличке Белка.

Трагедия произошла, когда мужчина решил сократить путь домой. Он выбрал опасный маршрут через замерзший водоем, где толщина льда составляла всего 2 сантиметра. Передвигался погибший на велосипеде.

По информации Госкомитета РБ по ЧС, поиски велись несколько дней. Все это время собака погибшего ждала возвращения хозяина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ