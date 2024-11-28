Зверское убийство собаки в Башкирии попало на видео

14:14, 28 ноя 2024

Шокирующий случай жестокого обращения с животным произошёл в Башкирии. Камера домофона зафиксировала, как местный житель заманил бездомную собаку в подъезд дома по улице Губкина, 48.

На записи видно, как мужчина сначала покидает подъезд в одиночестве, а затем возвращается, ведя за собой дворовую собаку. Злоумышленник приманил животное и завёл его в свою квартиру.

Спустя час произошло непоправимое. Мужчина выбросил несчастное животное из окна с высоты третьего-четвёртого этажа. Жители окрестных домов проснулись от душераздирающего воя раненой собаки.

Горожане тут же обратились в единую диспетчерскую службу. Прибывшие на место волонтёры-зоозащитники обнаружили уже погибшее животное. По их мнению, перед убийством собака могла подвергнуться и другим формам жестокого обращения.

По факту происшествия зоозащитники обратились в правоохранительные органы. В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что заявление зарегистрировано в отделе МВД России по Ишимбайскому району и по нему проводится проверка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео