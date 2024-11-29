В Кигинском районе Башкирии сгорела мечеть
14:56, 29 ноя 2024
В Башкирии, 29 ноября, спасатели получили сигнал о возгорании в Кигинском районе. В деревне Ягуново пламя охватило местную мечеть.
Бревенчатое строение вспыхнуло изнутри. К моменту приезда спасателей огонь распространился на площадь 60 квадратных метров.
Кадры с места происшествия демонстрируют серьезные повреждения здания. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который выясняет причины случившегося.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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