В Кигинском районе Башкирии сгорела мечеть

14:56, 29 ноя 2024

В Башкирии, 29 ноября, спасатели получили сигнал о возгорании в Кигинском районе. В деревне Ягуново пламя охватило местную мечеть.

Бревенчатое строение вспыхнуло изнутри. К моменту приезда спасателей огонь распространился на площадь 60 квадратных метров.

Кадры с места происшествия демонстрируют серьезные повреждения здания. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который выясняет причины случившегося.

Читайте также: В Башкирии пожарные спасли человека из полыхающего ангара в Буздяке

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ