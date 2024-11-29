Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Кигинском районе Башкирии сгорела мечеть

В Кигинском районе Башкирии сгорела мечеть

14:56, 29 ноя 2024

В Башкирии, 29 ноября, спасатели получили сигнал о возгорании в Кигинском районе. В деревне Ягуново пламя охватило местную мечеть.

Бревенчатое строение вспыхнуло изнутри. К моменту приезда спасателей огонь распространился на площадь 60 квадратных метров.

Кадры с места происшествия демонстрируют серьезные повреждения здания. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, который выясняет причины случившегося.

В Башкирии пожарные спасли человека из полыхающего ангара в Буздяке

Читайте также:

В Башкирии пожарные спасли человека из полыхающего ангара в Буздяке
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кигинский район происшествия пожар
Читайте также

В Аскинском районе Башкирии загорелась мечеть
Происшествия в Башкирии
В Аскинском районе Башкирии загорелась мечеть
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 69-летнего мужчины-инвалида
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 69-летнего мужчины-инвалида
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 67-летней женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 67-летней женщины
В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok