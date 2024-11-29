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В Уфе зарядка от телефона спалила дом

В Уфе зарядка от телефона спалила дом

20:53, 29 ноя 2024

В четверг, 28 ноября, в деревне Шамонино Уфимского района произошло происшествие, которое в очередной раз напомнило об опасности неправильного использования электронных устройств.

Трагедии удалось избежать благодаря бдительности жильцов — женщины и её взрослой дочери. Они вовремя заметили возгорание в одной из комнат и тут же обратились в экстренные службы по номеру 112.

Прибывшие на место специалисты установили вероятную причину возгорания. По данным регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, виновником пожара стал мобильный телефон, оставленный заряжаться на постели.

Несмотря на то, что огонь успел нанести серьёзный ущерб имуществу в комнате, главное — удалось избежать человеческих жертв. Представители ведомства подтвердили эту информацию в пятницу, 29 ноября.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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