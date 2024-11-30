В Салавате из-за пожара, устроенного подростками, погиб мужчина

10:21, 30 ноя 2024

Смертью закончился пожар в неэксплуатируемом здании в Салавате. Происшествие случилось в ночь на 29 ноября на улице Калинина. Возгорание мусора привело к гибели человека.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы обнаружили внутри постройки тело 59-летнего мужчины. В ходе спасательной операции спасатели также эвакуировали из горящего здания второго пострадавшего - 45-летнего мужчину. После осмотра медиками его отпустили домой.

В настоящее время на месте работают специалисты МЧС и следственно-оперативная группа.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ