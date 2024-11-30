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В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров

В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров

10:47, 30 ноя 2024

Крупное мошенничество раскрылось в Нефтекамске. Пожилая местная жительница лишилась более 7 миллионов рублей, пытаясь помочь родственнице с покупкой жилья. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе МВД Башкирии.

История обмана началась с поиска выгодных инвестиционных предложений в интернете. Оставив контактные данные на одном из сайтов, женщина вскоре получила звонок от человека, назвавшегося представителем брокерской компании.

Мошенники действовали по отработанной схеме. Создав виртуальный счёт, они демонстрировали пенсионерке растущую прибыль от вложений. Для укрепления доверия злоумышленники даже позволили снять 50 тысяч рублей с первоначальных депозитов.

За шесть месяцев доверчивая горожанка израсходовала все банковские накопления и реализовала имевшиеся акции. Когда сумма "инвестиций" превысила 7 миллионов, женщина запросила вывод средств.

Аферисты пообещали доставить якобы заработанные 39 миллионов инкассаторской машиной, запросив за услугу 300 тысяч рублей. Пенсионерка заняла требуемую сумму у знакомых. После перечисления денег связь с "менеджером" прервалась.

В данный момент правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего и разыскивают причастных к преступлению лиц. Об этом сообщают новости Нефтекамска.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск происшествия мошенничество
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