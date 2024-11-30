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В Башкирии школьница обнаружила родителей без признаков жизни

В Башкирии школьница обнаружила родителей без признаков жизни

11:18, 30 ноя 2024

В Башкирии утром 14-летняя девочка проснулась и не смогла найти родителей в доме. Начав поиски, она направилась в гараж, где обнаружила страшную картину.

Прибывшие на место правоохранители зафиксировали гибель обоих родителей. По предварительной информации, рассматривается версия суицида.

В семье воспитывались трое несовершеннолетних детей. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия суицид
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