В Башкирии школьница обнаружила родителей без признаков жизни
11:18, 30 ноя 2024
В Башкирии утром 14-летняя девочка проснулась и не смогла найти родителей в доме. Начав поиски, она направилась в гараж, где обнаружила страшную картину.
Прибывшие на место правоохранители зафиксировали гибель обоих родителей. По предварительной информации, рассматривается версия суицида.
В семье воспитывались трое несовершеннолетних детей. Сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе.
Автор: Семен Подгорный
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