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В Башкирии 9-летний школьник вызвал помощь тонущему отцу

В Башкирии 9-летний школьник вызвал помощь тонущему отцу

11:40, 30 ноя 2024

В деревне Новоянсаитово Караидельского района Башкирии, в субботу 30 ноября, произошёл инцидент на реке Уфе. 34-летний местный житель с девятилетним сыном решили пересечь водоём по неокрепшему льду. Внезапно ледяная корка не выдержала веса мужчины.

Сын, увидев тонущего отца, проявил недетскую собранность. Мальчик тут же набрал номер экстренной службы 112. На призыв о помощи мгновенно отреагировали односельчане.

Трое местных жителей — Ильнур Сасигуллин, Айсар Муглетдинов и Шамиль Усманов — поспешили к месту происшествия. Благодаря их оперативным действиям пострадавшего удалось извлечь из ледяной воды.

К моменту спасения на место прибыли сотрудники МЧС России и бригада медиков. После осмотра мужчину, у которого наблюдались признаки переохлаждения, доставили в медицинское учреждение.

Ранее в рубрике подслушано Караидель сообщалось о провалившемся под лед велосипедисте.

В Башкирии нашли тело утонувшего велосипедиста

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Караидельский район происшествия
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