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В Уфе рухнул башенный кран с рабочими

В Уфе рухнул башенный кран с рабочими

12:54, 30 ноя 2024

ЧП случилось на строительной площадке в столице Башкирии. По информации республиканского МЧС, башенный кран рухнул с высоты 20 метров.

Инцидент произошел на улице Сипайловской, где ведется строительство многоэтажного жилого комплекса. В момент падения в кабине крана находились два монтажника.

Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. У рабочих диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. Специалисты устанавливают точные причины падения крана.

Ранее мы писали о том, что в Уфе рабочий получил смертельные травмы при падении с 6 этажа.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия
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