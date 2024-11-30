В Уфе рухнул башенный кран с рабочими
12:54, 30 ноя 2024
ЧП случилось на строительной площадке в столице Башкирии. По информации республиканского МЧС, башенный кран рухнул с высоты 20 метров.
Инцидент произошел на улице Сипайловской, где ведется строительство многоэтажного жилого комплекса. В момент падения в кабине крана находились два монтажника.
Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. У рабочих диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки.
В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. Специалисты устанавливают точные причины падения крана.
Ранее мы писали о том, что в Уфе рабочий получил смертельные травмы при падении с 6 этажа.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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