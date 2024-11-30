В Уфе рухнул башенный кран с рабочими

12:54, 30 ноя 2024

ЧП случилось на строительной площадке в столице Башкирии. По информации республиканского МЧС, башенный кран рухнул с высоты 20 метров.

Инцидент произошел на улице Сипайловской, где ведется строительство многоэтажного жилого комплекса. В момент падения в кабине крана находились два монтажника.

Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. У рабочих диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия. Специалисты устанавливают точные причины падения крана.

Ранее мы писали о том, что в Уфе рабочий получил смертельные травмы при падении с 6 этажа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ