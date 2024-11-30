Пожилой рыбак провалился под лед на реке в Башкирии

13:19, 30 ноя 2024

Очередная трагедия на водоеме произошла в Башкирии. Водолазы извлекли тело 61-летнего рыбака из реки Быстрый Танып 30 ноября.

Мужчина вместе с товарищем приехал из села Верхние Татышлы в Балтачевский район. Пенсионер решил испытать судьбу и вышел на неокрепший лед, который не выдержал его веса.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, это уже шестой случай гибели на водоемах республики за ноябрь. Буквально накануне едва не произошла еще одна трагедия – отец с 9-летним сыном пытались перейти реку по льду. К счастью, благодаря бдительности очевидцев удалось избежать непоправимого.

Ранее, в разделе Новости Балтачевского района на сегодня, мы писали, что в машине оказавшейся в реке погибли двое мужчин.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС