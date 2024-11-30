На трассе в Башкирии водитель "Газели" наехал на водителя мотоблока
21:22, 30 ноя 2024
Смертельная авария случилась сегодня, 30 ноября, в Иглинском районе республики. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь местного жителя.
Как сообщают представители республиканского ГИБДД, на пятом километре автодороги Турбаслы-Иглино водитель грузовой "Газели" допустил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоблоком.
Последствия аварии оказались трагическими. Управлявший мотоблоком 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Его спутник был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Ранее мы писали о том, что в Иглинском райне водитель "Газели" погиб после съезда в кювет.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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