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На трассе в Башкирии водитель "Газели" наехал на водителя мотоблока

На трассе в Башкирии водитель "Газели" наехал на водителя мотоблока

21:22, 30 ноя 2024

Смертельная авария случилась сегодня, 30 ноября, в Иглинском районе республики. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь местного жителя.

Как сообщают представители республиканского ГИБДД, на пятом километре автодороги Турбаслы-Иглино водитель грузовой "Газели" допустил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоблоком.

Последствия аварии оказались трагическими. Управлявший мотоблоком 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Его спутник был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что в Иглинском райне водитель "Газели" погиб после съезда в кювет.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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