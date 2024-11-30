На трассе в Башкирии водитель "Газели" наехал на водителя мотоблока

21:22, 30 ноя 2024

Смертельная авария случилась сегодня, 30 ноября, в Иглинском районе республики. Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь местного жителя.

Как сообщают представители республиканского ГИБДД, на пятом километре автодороги Турбаслы-Иглино водитель грузовой "Газели" допустил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоблоком.

Последствия аварии оказались трагическими. Управлявший мотоблоком 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Его спутник был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Ранее мы писали о том, что в Иглинском райне водитель "Газели" погиб после съезда в кювет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео