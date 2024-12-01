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Массовое ДТП в Башкирии: девять человек оказались в больнице после столкновения легковушек

Массовое ДТП в Башкирии: девять человек оказались в больнице после столкновения легковушек

11:11, 01 дек 2024

В субботу вечером, 30 ноября, на 97-м километре трассы Уфа-Янаул в Бирском районе Башкирии произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В столкновении сошлись отечественная "десятка" и иномарка.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место аварии возле села Николаевка. Спасателям пришлось применить специальное оборудование для деблокировки пострадавших из искорёженных машин.

В результате столкновения травмы получили все участники происшествия.

 

В "Фольксваген Поло" находились шесть человек, среди которых был семилетний ребёнок В ВАЗ-2110 ехали трое пассажиров.

Все девять пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

На место происшествия Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев для координации действий правоохранительных органов и специальных служб.

На трассе в Башкирии водитель "Газели" наехал на водителя мотоблока

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Бирский район происшествия аварии
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