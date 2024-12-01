Массовое ДТП в Башкирии: девять человек оказались в больнице после столкновения легковушек
11:11, 01 дек 2024
В субботу вечером, 30 ноября, на 97-м километре трассы Уфа-Янаул в Бирском районе Башкирии произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В столкновении сошлись отечественная "десятка" и иномарка.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место аварии возле села Николаевка. Спасателям пришлось применить специальное оборудование для деблокировки пострадавших из искорёженных машин.
В результате столкновения травмы получили все участники происшествия.
В "Фольксваген Поло" находились шесть человек, среди которых был семилетний ребёнок В ВАЗ-2110 ехали трое пассажиров.
Все девять пострадавших доставлены в медицинское учреждение.
На место происшествия Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев для координации действий правоохранительных органов и специальных служб.
- Ранее мы писали о том, что в Бирском районе сгорел дом многодетной семьи.