Под Уфой в сгоревшем доме обнаружили тело женщины

11:36, 01 дек 2024

Смертельный пожар произошёл в селе Черкассы Уфимского района. Сигнал о возгорании в частном доме поступил на пульт дежурного МЧС, после чего на место выдвинулись пожарные расчёты.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы локализовали возгорание в одном из помещений жилища. Площадь, охваченная пламенем, составила 4 квадратных метра - огонь успел нанести серьёзный урон домашнему имуществу.

В ходе разбора пострадавшего от огня имущества спасателями было обнаружено тело владелицы дома - женщины 47 лет.

В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование случившегося. Специалисты устанавливают точную причину возникновения пожара.

Ранее в разделе Новости Уфы и Башкортостана сегодня мы писали о том, что в Уфе рухнул башенный кран с рабочими.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ