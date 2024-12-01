Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Под Уфой в сгоревшем доме обнаружили тело женщины

Под Уфой в сгоревшем доме обнаружили тело женщины

11:36, 01 дек 2024

Смертельный пожар произошёл в селе Черкассы Уфимского района. Сигнал о возгорании в частном доме поступил на пульт дежурного МЧС, после чего на место выдвинулись пожарные расчёты.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы локализовали возгорание в одном из помещений жилища. Площадь, охваченная пламенем, составила 4 квадратных метра - огонь успел нанести серьёзный урон домашнему имуществу.

В ходе разбора пострадавшего от огня имущества спасателями было обнаружено тело владелицы дома - женщины 47 лет.

В настоящее время дознаватель МЧС России проводит расследование случившегося. Специалисты устанавливают точную причину возникновения пожара.

Ранее в разделе Новости Уфы и Башкортостана сегодня мы писали о том, что в Уфе рухнул башенный кран с рабочими

В Салавате из-за пожара, устроенного подростками, погиб мужчина

Читайте также:

В Салавате из-за пожара, устроенного подростками, погиб мужчина
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 67-летней женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 67-летней женщины
В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после пожара в частном доме обнаружили тело мужчины
Пожар в Михайловке Уфимского района унес жизни двух человек
Происшествия в Башкирии
Пожар в Михайловке Уфимского района унес жизни двух человек
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли две женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погибли две женщины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok