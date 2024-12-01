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Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате

Кадет из Уфы рассказал о дедовщине в интернате

11:49, 01 дек 2024

В уфимском кадетском интернате на улице Лётчиков вскрылись новые подробности о неуставных отношениях. Информацию об этом разместил Telegram-канал «Честный репортаж», опубликовавший беседу с одним из воспитанников учреждения.

Согласно свидетельству учащегося, в стенах образовательного заведения регулярно происходят случаи унижения и физического насилия над младшими воспитанниками. Основными зачинщиками конфликтов, по утверждению кадета, выступают командиры отделений из числа обучающихся.

Собеседник канала отметил, что администрация учебного заведения осведомлена о происходящем, однако не предпринимает необходимых мер для исправления ситуации.

Примечательно, что данное учебное заведение уже фигурировало в громких скандалах. В ноябре 2024 года здесь произошла массовая драка с участием около пятидесяти воспитанников. Ранее в том же году зафиксирован случай избиения 16-летнего кадета до потери сознания.

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Автор: Семен Подгорный
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