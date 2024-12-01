В Башкирии «Нива» с пожилым водителем ушла под воду
11:55, 01 дек 2024
В деревне Штанды Балтачевского района произошло трагическое ЧП. Местный житель погиб после того, как его автомобиль оказался в реке Тошкурка. Информацию подтвердили в республиканском МЧС.
Трагедия случилась 30 ноября. Мужчина за рулем «Нивы» сдавал назад, когда машина неожиданно съехала в реку. У водителя не оставалось шансов спастись самостоятельно.
Сельчане предприняли попытку спасения — им удалось извлечь автомобиль из реки. Однако было уже поздно — тело погибшего обнаружили внутри салона.
- Ранее мы писали о том, что в Балтачевском районе 25-летний парень чуть не погиб в загоревшемся автомобиле.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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