В Башкирии муж задушил жену и покончил с собой: стали известны подробности
12:20, 01 дек 2024
В башкирском посёлке Иглино произошла семейная трагедия в ночь с 28 на 29 ноября. Местный житель, заподозрив супругу в неверности задушил её в ходе ссоры.
После расправы мужчина попытался замаскировать преступление под двойное самоубийство. Довершив задуманное, он покончил с собой.
Родителей обнаружила 14-летняя дочь. Обеспокоенная отсутствием родителей дома, девочка отправилась на поиски и обнаружила их тела в гараже.
Следственный комитет приступил к расследованию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.
По информации Telegram-канала "Честный репортаж", семья характеризовалась положительно - не злоупотребляла алкоголем, вела порядочный образ жизни. У погибших остались трое детей, которых планируют передать под опеку родственникам.
Если версия об убийстве и последующем самоубийстве подтвердится, дело будет прекращено в связи со смертью подозреваемого.
- Ранее на трассе в Иглинском районе Башкирии водитель "Газели" наехал на водителя мотоблока.