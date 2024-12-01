В Башкирии муж задушил жену и покончил с собой: стали известны подробности

12:20, 01 дек 2024

В башкирском посёлке Иглино произошла семейная трагедия в ночь с 28 на 29 ноября. Местный житель, заподозрив супругу в неверности задушил её в ходе ссоры.

После расправы мужчина попытался замаскировать преступление под двойное самоубийство. Довершив задуманное, он покончил с собой.

Родителей обнаружила 14-летняя дочь. Обеспокоенная отсутствием родителей дома, девочка отправилась на поиски и обнаружила их тела в гараже.

Следственный комитет приступил к расследованию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

По информации Telegram-канала "Честный репортаж", семья характеризовалась положительно - не злоупотребляла алкоголем, вела порядочный образ жизни. У погибших остались трое детей, которых планируют передать под опеку родственникам.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины произошедшего", - сообщили в СК.

Если версия об убийстве и последующем самоубийстве подтвердится, дело будет прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Ранее на трассе в Иглинском районе Башкирии водитель "Газели" наехал на водителя мотоблока.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ