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В Башкирии многодетная мать едва не подожгла собственный дом

В Башкирии многодетная мать едва не подожгла собственный дом

12:32, 01 дек 2024

В селе Ахметово Кушнаренковского района Башкирии местная жительница во время наведения порядка в доме неудачно отбросила молоток, который угодил в газовый баллончик.

Последствия оказались серьёзными. Мгновенная вспышка привела к ожогам у хозяйки дома. Супруг, пытавшийся справиться с возгоранием, также получил термические ожоги, однако от медицинской помощи отказался.

Женщина проявила материнскую заботу в экстремальной ситуации. Она успела вывести на улицу всех своих детей. После этого пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно локализовали возгорание. Площадь пожара составила один квадратный метр.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
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