В Башкирии многодетная мать едва не подожгла собственный дом
12:32, 01 дек 2024
В селе Ахметово Кушнаренковского района Башкирии местная жительница во время наведения порядка в доме неудачно отбросила молоток, который угодил в газовый баллончик.
Последствия оказались серьёзными. Мгновенная вспышка привела к ожогам у хозяйки дома. Супруг, пытавшийся справиться с возгоранием, также получил термические ожоги, однако от медицинской помощи отказался.
Женщина проявила материнскую заботу в экстремальной ситуации. Она успела вывести на улицу всех своих детей. После этого пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно локализовали возгорание. Площадь пожара составила один квадратный метр.
- Ранее мы писали о том, что в Кушнаренковском районе оштрафовали создателя поста с экстремистской символикой.
Читайте также:Под Уфой в сгоревшем доме обнаружили тело женщины
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в сгоревшем доме обнаружили тело женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии оперативно потушили загоревшийся при уборке урожая комбайн
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошел пожар в жилом доме, где проживали три семьи
Происшествия в Башкирии
Многодетная семья из Башкирии лишилась дома в результате пожара