Автомобиль с детьми вылетел в кювет на трассе в Башкирии
20:53, 01 дек 2024
Драматичные кадры с места ДТП поступили в редакцию Newsbash. На трассе Красноусольск — Стерлитамак в Гафурийском районе Башкирии, Chevrolet Cobalt с тремя школьниками в салоне вылетел с дороги.
За рулём была женщина — она не справилась с управлением недалеко от деревни Краснодубровск. Транспортное средство занесло, и оно оказалось в кювете. На момент аварии в салоне находились трое детей — 10, 11 и 12 лет.
Прибывшие спасатели вытащили пострадавших из покорёженного авто. Детей с травмами различной степени тяжести экстренно доставили в больницу. Саму автоледи после осмотра медики отправили домой.
Что именно привело к аварии — выясняют правоохранители. На месте работает оперативно-следственная группа.
- Ранее мы писали о том, что в Гафурийском районе Башкирии правоохранительные органы пресекли факт незаконной охоты.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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