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Автомобиль с детьми вылетел в кювет на трассе в Башкирии

Автомобиль с детьми вылетел в кювет на трассе в Башкирии

20:53, 01 дек 2024

Драматичные кадры с места ДТП поступили в редакцию Newsbash. На трассе Красноусольск — Стерлитамак в Гафурийском районе Башкирии, Chevrolet Cobalt с тремя школьниками в салоне вылетел с дороги.

За рулём была женщина — она не справилась с управлением недалеко от деревни Краснодубровск. Транспортное средство занесло, и оно оказалось в кювете. На момент аварии в салоне находились трое детей — 10, 11 и 12 лет.

Прибывшие спасатели вытащили пострадавших из покорёженного авто. Детей с травмами различной степени тяжести экстренно доставили в больницу. Саму автоледи после осмотра медики отправили домой.

Что именно привело к аварии — выясняют правоохранители. На месте работает оперативно-следственная группа.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия аварии
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