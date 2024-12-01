Автомобиль с детьми вылетел в кювет на трассе в Башкирии

20:53, 01 дек 2024

Драматичные кадры с места ДТП поступили в редакцию Newsbash. На трассе Красноусольск — Стерлитамак в Гафурийском районе Башкирии, Chevrolet Cobalt с тремя школьниками в салоне вылетел с дороги.

За рулём была женщина — она не справилась с управлением недалеко от деревни Краснодубровск. Транспортное средство занесло, и оно оказалось в кювете. На момент аварии в салоне находились трое детей — 10, 11 и 12 лет.

Прибывшие спасатели вытащили пострадавших из покорёженного авто. Детей с травмами различной степени тяжести экстренно доставили в больницу. Саму автоледи после осмотра медики отправили домой.

Что именно привело к аварии — выясняют правоохранители. На месте работает оперативно-следственная группа.

Ранее мы писали о том, что в Гафурийском районе Башкирии правоохранительные органы пресекли факт незаконной охоты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ