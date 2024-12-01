В Уфе спасли провалившуюся под лёд сторожевую собаку
21:09, 01 дек 2024
В Уфе четвероногий охранник местного судоремонтного завода решил устроить променад по замёрзшей реке Белой. Прогулка могла закончиться трагически — пёс провалился в полынью вдали от берега.
На помощь хвостатому пришли городские спасатели. Один из них, облачившись в гидрокостюм, двинулся к полынье, пока напарник подстраховывал с берега. Операция прошла как по нотам — промокшую собаку вытащили из ледяной ловушки.
В управлении гражданской защиты Уфы напомнили: хотя спасатели всегда готовы помочь братьям нашим меньшим, приоритет остаётся за людьми, попавшими в беду.
Так что собакам лучше не испытывать судьбу и держаться подальше от льда.
- Ранее Newsbash писало о том, что в Башкирии 9-летний школьник вызвал помощь тонущему отцу.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
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