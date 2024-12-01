В Башкирии молодой лихач на "Гранте" убил пенсионера

21:55, 01 дек 2024

Жесткое ДТП случилось в воскресенье, 1 декабря на трассе Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе — здесь лоб в лоб столкнулись "Лада Гранта" и "Рено Сандеро". За рулём отечественной машины был 22-летний парень, который не справился с управлением и вылетел на встречку, сообщает ГАИ по Башкирии.

Удар был такой силы, что 65-летнего водителя "Рено" с тяжелейшими травмами увезли в больницу. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли — пенсионер скончался.

Сейчас полицейские разбираются в причинах аварии. По предварительным данным, виноват молодой водитель "Гранты".

Ранее в Караидельском районе Башкирии 9-летний школьник вызвал помощь тонущему отцу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ