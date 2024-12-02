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В Башкирии в результате страшного пожара погиб 4-летний ребенок

В Башкирии в результате страшного пожара погиб 4-летний ребенок

10:01, 02 дек 2024

Страшный пожар произошел вечером, 1 декабря, в селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии — пламя охватило двухэтажку на улице Горького. В огненной западне оказались несколько семей с детьми.

Первые языки пламени заметили около семи вечера. Огонь начал своё смертоносное шествие с первого этажа, где находилась беременная женщина с тремя детьми. Их спас автономный пожарный извещатель — успели выскочить, когда загорелся натяжной потолок.

Несмотря на кирпичные стены, пламя молниеносно перекинулось на соседние квартиры и второй этаж. Там развернулась настоящая драма — молодая мать пыталась спасти троих детей. Двоих успела вывести, но когда вернулась за четырёхлетним малышом, потеряла сознание от едкого дыма. Женщину успели спасти — она сейчас в реанимации, а вот ребёнка уже не смогли откачать.

На первом этаже спасатели обнаружили тело 81-летней пенсионерки.

Масштаб бедствия впечатляет: огонь уничтожил шесть квартир и крышу. Площадь пожара достигла 455 квадратных метров. На месте работали более 30 спасателей и 10 единиц техники.

Из Уфы выехала специальная комиссия МЧС с экспертами и психологом. Прокуратура начала проверку. Погорельцев временно приютили родственники, но уже готов пункт временного размещения.

По официальным данным, в огне погибли двое — пожилая женщина и четырёхлетний мальчик. В реанимации находится только 30-летняя мать, пытавшаяся спасти своего ребёнка.

  • Ранее мы писали о том, что в Калтасинском районе Гострудинспекция борется за права семьи погибшего пожарного.
В Башкирии многодетная мать едва не подожгла собственный дом

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия пожар
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