Минздрав Башкирии рассказал о состоянии матери, чей ребенок погиб в пожаре в Калтасинском районе

10:13, 02 дек 2024

Трагедия произошла поздно вечером в селе Краснохолмский Калтасинского района. В двухэтажном кирпичном доме на улице Горького внезапно вспыхнул натяжной потолок в одной из квартир первого этажа.

Пламя молниеносно охватило соседние помещения и коридоры, поднимаясь на второй этаж. В эпицентре огненной стихии оказалась 30-летняя женщина с тремя детьми.

В критической ситуации матери удалось вывести на улицу двоих детей. Однако в едком дыму она не смогла отыскать своего четырёхлетнего сына.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили ребёнка из охваченного огнем здания, но было уже поздно. На первом этаже также обнаружили тело 70-летней женщины.

Мать мальчика получила серьёзное отравление продуктами горения и порезы рук. После потери сознания она впала в кому. По информации Минздрава Башкирии, пострадавшая находится в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии. Вопрос о транспортировке санавиацией согласован.

Огонь уничтожил шесть квартир и крышу здания. Общая площадь возгорания достигла 900 квадратных метров.

В настоящее время МЧС, прокуратура и Следственный комитет Башкирии проводят проверку обстоятельств трагического инцидента.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ