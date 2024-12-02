Самолёт Казань-Уфа успешно приземлился после технического сбоя

10:19, 02 дек 2024

В пятницу пассажирский борт, выполнявший рейс из Казани в Уфу, попал в нервную ситуацию перед приземлением. На подлёте к аэропорту пилоты заметили тревожные сигналы на приборной панели — замигала сигнализация, а винт самопроизвольно перешёл в режим малого угла, сообщает ТГ-канал AVIAINCIDENT.

Несмотря на внештатную ситуацию, двигатели продолжали работать в штатном режиме. Экипаж действовал по инструкции: ушёл на круг ожидания и проверил все системы. После осмотра командир доложил диспетчеру о нормализации показателей.

Спустя 19 минут после обнаружения неполадки лайнер благополучно приземлился в уфимском аэропорту.

Автор: Семен Подгорный