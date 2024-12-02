В Башкирии сын не успел спасти мать из горящего дома
11:20, 02 дек 2024
Смертельное происшествие произошло накануне в деревне Шланлы Аургазинского района Башкирии — пенсионерка сгорела в собственном доме, пока сын парился в бане. Пожар вспыхнул внезапно, охватив деревянный дом 74-летней бабушки, сообщили в республиканском МЧС.
Мужчина выскочил из парилки, как только заметил дым. Бросился спасать мать, но войти в полыхающий дом так и не смог — огонь и едкий дым не пустили внутрь.
На место прибыли спасатели и местные добровольцы. Пламя потушили, но женщину спасти не удалось. По первым данным, всему виной могла стать неисправная газовая плита.
Ранее мы писали о том, что Аургазинском районе простились сразу с двумя бойцами СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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