В Башкирии сын не успел спасти мать из горящего дома

11:20, 02 дек 2024

Смертельное происшествие произошло накануне в деревне Шланлы Аургазинского района Башкирии — пенсионерка сгорела в собственном доме, пока сын парился в бане. Пожар вспыхнул внезапно, охватив деревянный дом 74-летней бабушки, сообщили в республиканском МЧС.

Мужчина выскочил из парилки, как только заметил дым. Бросился спасать мать, но войти в полыхающий дом так и не смог — огонь и едкий дым не пустили внутрь.

На место прибыли спасатели и местные добровольцы. Пламя потушили, но женщину спасти не удалось. По первым данным, всему виной могла стать неисправная газовая плита.

Ранее мы писали о том, что Аургазинском районе простились сразу с двумя бойцами СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ