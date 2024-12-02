В Уфе учительница кинула в школьницу книгу и попала ей в челюсть
19:42, 02 дек 2024
В Уфе восьмиклассница едва не распрощалась с зубом после конфликта с учительницей. Всё из-за глупого розыгрыша — ученики приклеили скотч к дверной ручке. Педагог, пытаясь его отодрать, прилипла обувью, а когда заметила ухмылку школьницы — не сдержалась.
По словам ученицы, разъярённая педагог бросила в неё книгу, попав прямо в челюсть. Сама преподавательница факт броска отрицает, хотя признаёт: конфликт был.
Теперь делом занялись следователи СКР и прокуратура Башкирии — проверяют, как школьница получила травму.
- Ранее в Башкирии подрались сотрудница столовой и школьница.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Baza
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