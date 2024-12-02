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В Чишминском районе Башкирии школьный автобус попал в ДТП

В Чишминском районе Башкирии школьный автобус попал в ДТП

19:53, 02 дек 2024

На улице Шоссейной села Еремеево Чишминского района произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ с "Ладой Нива".

К счастью, в момент аварии автобус следовал из села Калмашево в поселок Чишмы без пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
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