В Чишминском районе Башкирии школьный автобус попал в ДТП
19:53, 02 дек 2024
На улице Шоссейной села Еремеево Чишминского района произошло столкновение школьного автобуса ПАЗ с "Ладой Нива".
К счастью, в момент аварии автобус следовал из села Калмашево в поселок Чишмы без пассажиров.
В результате инцидента никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
- Ранее мы писали об еще одном ДТП в Чишминском районе: водитель фургона погиб в аварии с грузовиком на трассе М5.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварию попал автобус с пассажирами
Происшествия в Башкирии
Школьный автобус попал в ДТП с грузовиком под Уфой, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
В Уфе на ходу загорелся пассажирский автобус