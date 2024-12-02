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В Башкирии спасатели вытащили лося, застрявшего в пруду

В Башкирии спасатели вытащили лося, застрявшего в пруду

20:05, 02 дек 2024

Необычное происшествие случилось в Куюргазинском районе Башкирии — здоровенный лось застрял посреди замёрзшего пруда возле деревни Кинзебаево. Сохатый пытался выбраться самостоятельно, но копыта разъезжались по льду как на катке.

Измотанного зверя заметили местные и сразу связались со спасателями. Сотрудники МЧС действовали чётко: накинули на лося верёвки и потихоньку вытащили его на твёрдую землю. Как только копыта почувствовали надёжную опору, лесной великан рванул в чащу — даже "спасибо" не сказал.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Куюргазинский район происшествия
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