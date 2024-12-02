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В Башкирии ищут родных девушки, потерявшей память после ДТП

В Башкирии ищут родных девушки, потерявшей память после ДТП

20:33, 02 дек 2024

В Башкирии разыскивают родных участницы ДТП, потерявшей память после аварии на трассе возле посёлка Мирный. Машина улетела в кювет — предположительно, водитель не справилась с управлением.

Пострадавшая не может вспомнить ни своего имени, ни возраста. Первоначально называла себя жительницей Воздвиженки, но уверенности в этом нет. Телефон девушки заблокирован, что усложняет поиск родственников.

По предварительным данным, авария случилась на территории Оренбургской области. Предполагается, что пострадавшая — жительница Хайбуллинского района. Очевидцы сообщают о возможном переломе позвоночника.

В Чишминском районе Башкирии школьный автобус попал в ДТП

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия
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