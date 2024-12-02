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В Башкирии пенсионер едва не сгорел в собственной квартире из-за привычки курить на балконе

В Башкирии пенсионер едва не сгорел в собственной квартире из-за привычки курить на балконе

20:43, 02 дек 2024

79-летний житель Ишимбая чуть не распрощался с жизнью из-за своей вредной привычки. ЧП случилось в многоэтажке на Советской улице — там полыхнул балкон в квартире пожилого горожанина.

Бдительные соседи, заметив дым, сразу набрали номер 112. Некоторые жильцы, не дожидаясь спасателей, покинули свои квартиры. Прибывшие на место огнеборцы оперативно эвакуировали престарелого хозяина жилища и потушили возгорание.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать брошенный окурок. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

  • Ранее мы писали, как в Ишимбае сотрудник правоохранительных органов, рискуя жизнью, спас свою семью и других жителей из охваченного огнем многоквартирного дома.
В Башкирии сын не успел спасти мать из горящего дома

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Ишимбай происшествия пожар
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