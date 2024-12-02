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Погибли 11 детей: спасатели Башкирии сообщили печальную новость

Погибли 11 детей: спасатели Башкирии сообщили печальную новость

21:28, 02 дек 2024

Жуткие цифры озвучили в башкирском МЧС — с начала года огонь унёс жизни 197 человек. Среди погибших — 11 детей. Всего в республике полыхнуло почти 9 тысяч раз.

Последние три дня превратились в настоящий ад: шесть взрослых и маленький ребёнок задохнулись в дыму. Трагедии произошли в Уфе, Салавате и ещё трёх районах республики.

Спасатели бьют тревогу: люди продолжают играть с огнём. Неисправные электроприборы, забытые включенные чайники и старая проводка — всё это превращает дома в огненные ловушки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия пожар
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