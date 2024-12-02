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«Спи спокойно, мой Ангелочек»: В Башкирии молодой водитель погиб в аварии с КАМАЗом

«Спи спокойно, мой Ангелочек»: В Башкирии молодой водитель погиб в аварии с КАМАЗом

21:38, 02 дек 2024

29 ноября, на Индустриальном шоссе в Ишимбае произошла страшная авария, унесшая жизнь 18-летнего парня. Даниэль, так звали погибшего, ехал на учебу в Ишимбайский колледж на своей "Ладе Приоре", когда столкнулся с КАМАЗом. По предварительной версии ГИБДД, водитель грузовика не предоставил преимущество легковому автомобилю при повороте налево.

Удар был такой силы, что шансов выжить у Даниэля практически не было. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Известие о трагедии мгновенно разлетелось по Салавату, родному городу парня. Друзья и знакомые вспоминают Даниэля как доброго, отзывчивого и жизнерадостного человека. В соцсетях — сотни комментариев с соболезнованиями родным и близким. "Совсем молодой, вся жизнь была впереди", "Красивый, умный мальчик", "Спи спокойно, ангелочек" — пишут скорбящие горожане.

31 декабря Даниэлю должно было исполниться 19 лет. У него осталась мама. Друзья погибшего почтили его память автопробегом по улицам Салавата.

  • Ранее в Ишимбае пенсионер едва не сгорел в собственной квартире из-за привычки курить на балконе.
В Чишминском районе Башкирии школьный автобус попал в ДТП

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ Башкирии
Теги: Ишимбай происшествия аварии
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