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Жители Башкирии помогли ГАИ задержать нетрезвого 17-летнего угонщика

Жители Башкирии помогли ГАИ задержать нетрезвого 17-летнего угонщика

11:11, 03 дек 2024

В Чишминском районе Башкирии пьяный дебют за рулём закончился для двух подростков встречей с полицией. Местные жители заметили странный ВАЗ-2115, который вилял по дороге Чишмы-Нижние Термы, и сообщили в полицию.

Бдительные граждане не просто позвонили в дежурную часть — они следовали за подозрительной машиной до самой остановки. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД обнаружили за рулём нетрезвого 17-летнего водителя с таким же юным пассажиром.

Выяснилось, что парни отмечали день рождения у приятеля. В разгар веселья одному из гостей пришла "гениальная" идея — взять машину хозяина и покататься. Алкотестер подтвердил: именно градус в крови толкнул тинейджера на авантюру.

Теперь начинающему автоугонщику грозит не только штраф за пьяное вождение, но и уголовное дело. Следователи уже работают над материалами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Видео: ГАИ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия угон
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