В Уфе водитель Hyundai не заметил пешехода на «зебре»

11:21, 03 дек 2024

Утро вторника, 3 декабря, в Уфе началось с ДТП — на пересечении Шафиева и Комсомольской легковушка отправила мужчину на больничную койку, сообщает столичная ГАИ.

49-летний уфимец переходил дорогу по всем правилам — по «зебре» на зелёный свет. Но водитель Hyundai Accent, заворачивая на перекрёстке, похоже, был слишком увлечён манёвром и не заметил пешехода. Итог — больница и серьёзное разбирательство от ГИБДД.

Дорожные инспекторы предупреждают — зимние дороги коварны, а тормозной путь в разы длиннее. Особенно опасны повороты, где водители часто теряют бдительность.

«Сначала притормози, осмотрись, и только потом газуй» — такой совет дают в ГИБДД водителям. А пешеходам напоминают золотое правило: даже на зелёный переходить только когда все машины остановились.

Расследование происшествия продолжается. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Ранее ГИБДД Уфы задержала 14 пьяных за рулем в ходе рейда.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ