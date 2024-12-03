В Уфе водитель Hyundai не заметил пешехода на «зебре»
11:21, 03 дек 2024
Утро вторника, 3 декабря, в Уфе началось с ДТП — на пересечении Шафиева и Комсомольской легковушка отправила мужчину на больничную койку, сообщает столичная ГАИ.
49-летний уфимец переходил дорогу по всем правилам — по «зебре» на зелёный свет. Но водитель Hyundai Accent, заворачивая на перекрёстке, похоже, был слишком увлечён манёвром и не заметил пешехода. Итог — больница и серьёзное разбирательство от ГИБДД.
Дорожные инспекторы предупреждают — зимние дороги коварны, а тормозной путь в разы длиннее. Особенно опасны повороты, где водители часто теряют бдительность.
«Сначала притормози, осмотрись, и только потом газуй» — такой совет дают в ГИБДД водителям. А пешеходам напоминают золотое правило: даже на зелёный переходить только когда все машины остановились.
Расследование происшествия продолжается. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.
- Ранее ГИБДД Уфы задержала 14 пьяных за рулем в ходе рейда.