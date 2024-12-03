Семья погибшей на складе Ozon девушки из Башкирии жалуется на ход расследования
11:29, 03 дек 2024
Трагедия на складе Ozon в Подмосковье обрастает странными подробностями. Родители погибшей 22-летней Алины Камаловой из Салавата сообщают — следствие буксует, а обстоятельства смерти их дочери вызывают всё больше сомнений.
Начались странности ещё в Москве. Родителям отказали в опознании тела, сославшись на то, что процедуру якобы уже провёл следователь. Более того — тело передали семье без необходимых для мусульманского погребения приготовлений.
Загадок только прибавляется. Мобильник Алины исчез прямо с места происшествия и до сих пор не найден. А следователь, спешно вызвавший родителей на опрос перед их вылетом из Москвы словно испарился — на звонки больше не отвечает.
Отец погибшей, Динис Камалов, сомневается в официальной версии о падении беседки:
Семья Камаловых опасается, что дело могут замять, и рассчитывает привлечь внимание общественности к расследованию гибели их дочери.
- Читайте также: житель Салавата сядет в тюрьму за поджог авто бывшей.
Читайте также:Смертельный перекур: девушку из Башкирии убило курилкой в Подмосковье, что о ней известно