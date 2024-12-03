По дороге в Уфу пропала студентка из Ульяновской области

14:19, 03 дек 2024

Жанна Николаева, 19-летняя девушка из рабочего поселка Ишеевка, не доехала до Уфы. Последний раз ее видели вчера, когда она отправилась в дорогу. С тех пор телефон девушки молчит, а родные не находят себе места.

На поиски уже вышли волонтеры "ЛизаАлерт". По их данным, Жанна — худощавая брюнетка с карими глазами, ростом 170 см. В день исчезновения была полностью в черном: куртка, джинсы и ботинки. Единственное светлое пятно в гардеробе — бежевая шапка.

Поисковики бьют тревогу — нужны добровольцы и любая информация о местонахождении девушки. Если вы что-то знаете, звоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети