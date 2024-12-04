Смертельное ДТП в Уфе: пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД и трех человек
09:15, 04 дек 2024
3 декабря, в Уфимском районе Инорс произошло ДТП - нетрезвый водитель KIA Rio, пытаясь объехать место аварии, спровоцировал новое ДТП с тяжелыми последствиями.
Инцидент случился в районе десяти вечера на улице Сельской Богородской. 37-летний автомобилист, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (алкотестер показал 0,906 мг/л), выехал на встречную полосу и протаранил Nissan Terrano. От удара его машину отбросило на людей, оказавшихся рядом с местом первоначального ДТП - сотрудника ДПС и трёх водителей.
В результате происшествия одна из пострадавших - женщина-водитель - получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в реанимации. На месте аварии очевидцы засняли лежащего без движения инспектора ГИБДД. Второй полицейский, также получивший травмы, остался в сознании и мог передвигаться самостоятельно.
Виновника аварии задержали на месте происшествия. После освидетельствования на алкоголь его ожидает уголовное преследование.
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