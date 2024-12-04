В Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода
14:07, 04 дек 2024
Смертельное ДТП произошло на трассе Таваканово-Воскресенское в Кугарчинском районе Башкирии, 3 декабря — микроавтобус Volkswagen Multivan сбил местного жителя. Момент аварии попал на камеры.
За рулём был 60-летний водитель. В кромешной тьме он не разглядел человека, шагавшего по дороге. Удар пришёлся на 53-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении.
Роковую роль сыграло отсутствие светоотражающих элементов на одежде пешехода. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.
Полиция начала проверку. На месте работали эксперты-криминалисты и следователи.
- Ранее "Подслушано Мраково" сообщало об аварии на трассе Магнитогорск — Ира в которой погибли 3 человека.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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