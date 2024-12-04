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В Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода

В Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода

14:07, 04 дек 2024

Смертельное ДТП произошло на трассе Таваканово-Воскресенское в Кугарчинском районе Башкирии, 3 декабря — микроавтобус Volkswagen Multivan сбил местного жителя. Момент аварии попал на камеры.

За рулём был 60-летний водитель. В кромешной тьме он не разглядел человека, шагавшего по дороге. Удар пришёлся на 53-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении.

Роковую роль сыграло отсутствие светоотражающих элементов на одежде пешехода. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть.

Полиция начала проверку. На месте работали эксперты-криминалисты и следователи.

  • Ранее "Подслушано Мраково" сообщало об аварии на трассе Магнитогорск — Ира в которой погибли 3 человека.
Смертельное ДТП в Уфе: пьяный водитель сбил инспектора ГИБДД и трех человек

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия ДТП
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