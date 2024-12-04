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На трассе в Башкирии перевернулся груженый самосвал

На трассе в Башкирии перевернулся груженый самосвал

14:15, 04 дек 2024

4 декабря молодой дальнобойщик из Башкирии устроил эффектное шоу на трассе Старосубхангулово-Мраково в Кугарчинском районе — его многотонный Shacman эффектно приземлился на крышу. Парень остался цел и невредим.

На 113-м километре трассы самосвал внезапно вильнул, вылетел с дороги и красиво перекувыркнулся. Местные гаишники уже начали разбираться, что пошло не так у молодого водителя.

Сам виновник зрелищного переворота отделался лёгким испугом — ни царапины. А вот его железный конь серьёзно пострадал и теперь точно надолго задержится в автосервисе.

  • Ранее "Подслушано Мраково Кугарчинский район" сообщало о том, что виновнику ДТП  в котором погибла 20-летняя жительница Башкирии смягчили приговор
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия аварии
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