На трассе в Башкирии перевернулся груженый самосвал
14:15, 04 дек 2024
4 декабря молодой дальнобойщик из Башкирии устроил эффектное шоу на трассе Старосубхангулово-Мраково в Кугарчинском районе — его многотонный Shacman эффектно приземлился на крышу. Парень остался цел и невредим.
На 113-м километре трассы самосвал внезапно вильнул, вылетел с дороги и красиво перекувыркнулся. Местные гаишники уже начали разбираться, что пошло не так у молодого водителя.
Сам виновник зрелищного переворота отделался лёгким испугом — ни царапины. А вот его железный конь серьёзно пострадал и теперь точно надолго задержится в автосервисе.
- Ранее "Подслушано Мраково Кугарчинский район" сообщало о том, что виновнику ДТП в котором погибла 20-летняя жительница Башкирии смягчили приговор.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода
Происшествия в Башкирии
В Башкирии молодой лихач на "Гранте" убил пенсионера
Происшествия в Башкирии
Тройное ДТП на трассе М-5: трактор, грузовик и легковушка столкнулись в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: машина слетела с дороги и перевернулась